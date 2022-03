Kaolack - Contre l’insalubrité au marché central : Serigne Mboup somme les usagers de poser le sceau de l’hygiène La mairie de Kaolack, en collaboration avec l’Unité de coordination pour la gestion des déchets (Ucg), les services de l’Etat spécialisés et diverses autres organisations communautaires de base (Ocb), a effectué le Samedi 26 et Dimanche 27 Mars dernier une grande opération de nettoiement du Marché central de Kaolack et ses alentours.

Cette offensive qui était présidée par le maire Serigne Mboup dans le cadre de la mise en opération de nouvelles actions de propreté pour la commune de Kaolack, surtout son centre-ville a aussi constitué un prétexte pour lancer cette même activité de prévention à la santé des occupants du marché, également les nombreuses populations qui s’y rendent quotidiennement pour des besoins spécifiques.



C’est aussi une opportunité pour le nouveau maire de la commune d’inciter les usagers du marché à maintenir cet élan de solidarité pour assainir régulièrement ce grand centre de commerce et contribuer à la sauvegarde de la santé publique à partir de ce lieu de rencontre permanente. Ceci pour bénéficier d’un soutien régulier de certaines bonnes volontés en appui au marché central de Kaolack, sa sécurité et les autres facteurs liés à sa bonne marche.



Puisque pour le maire Serigne Mboup, l’idée de déguerpir les 20.000 commerçants qui peuplent le marché et reprendre sa construction devient de plus en plus irréaliste, il faut alors prétendre à d’autres stratégies pour mieux sécuriser ce local dont la moyenne en termes de biens et marchandises tourne autour de 20 à 30 milliards de Frs.



Pour ce fait, il propose la tenue d’une assise inclusive afin d’étudier pour une fois encore le plan d’occupation du marché, et apporter le nécessaire pour que tout soit remis à l’ordre en matière de sécurisation du marché. Ce travail sera effectué en présence d’une équipe de géomètres qui sera envoyée sur le terrain dans les plus délais.



Toutefois, dans cette opération de nettoiement qui mobilisait en la circonstance plusieurs centaines de bénévoles, des milliers et des milliers de tonnes d’ordures ont été collectées et ôtées du marché. Et, à bord de camions “ Benne”et autres engins, elles ont toutes été transportées vers les décharges ouvertes sur les zones périphériques de la ville.

