Kaolack / Défilé du 4 avril: La zone militaire 3 dans ses préparatifs

A quelques jours de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à l’indépendance, l’heure est aux derniers réglages à Kaolack. Le Commandant de la zone militaire no3, Amadou Matar Ndiaye, qui s’exprimait devant la presse, indique que le défilé sera en petit format. Il sera essentiellement un défilé des militaires et des paramilitaires.



« Nous sommes en pleine préparation de la fête, l’entretien avec la presse entre directement dans les préparatifs. Nous sommes dans les délais. Nous sommes en train de faire plein de choses et les Forces armées seront enfin prêtes pour le 4 avril », précise Colonel Ndiaye, revenant sur le thème : «Forces de défense et de sécurité et résilience nationale», qui fait bien écho à l’action militaire de l’Armée en cours en Casamance.



Il s’agit, dit-il, d’un thème déjà développé lors de la Journée des Forces armées. « Nous avons renouvelé pour la fête du 4 Avril, pour montrer quelle est la contribution des Forces de défense et de sécurité dans la résilience nationale, à travers leurs capacités, missions et moyens », a-t-il expliqué, avant de décrire le chronogramme de la journée qui consistera en « une prise d’armes, une cérémonie de remise de décorations et un défilé à pied de troupes militaires et paramilitaires (…) ».



D’après "Le Quotidien", les unités qui vont défiler seront au nombre de 528, essentiellement des troupes à pied, composées des unités des Armées, de la Gendarmerie, de la Police, des Douanes, des Eaux et forêts.