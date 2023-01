Kaolack / Démolition de la Grande mosquée “Kanène”: La famille cherche 1,5 milliard FCfa pour sa reconstruction La Grande mosquée “Kanène” de Kaolack, la première à être reconnue par l’administration coloniale et celle d’après indépendance, ne va plus exister. Elle sera totalement réduite en gravats, dans les jours à venir. Les opérations de démolition sont lancées, le samedi 14 janvier dernier, parle Comité de pilotage en charge du projet de reconstruction du lieu de culte, en présence du Khalife de la famille, son Imam et diverses autres autorités religieuses et coutumières de Kaolack.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2023 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

A travers les prévisions du comité, pas moins d’une enveloppe de 1 milliard et demi sera suffisant pour la reconstruction de cette ancienne bâtisse religieuse. Alors que les travaux seront étalés sur une durée de 18 mois. Pour le démarrage des travaux, le comité estime qu’il ne se fera pas attendre et compte débuter les opérations de reconstruction, malgré les maigres moyens dont il dispose.



Pour cela, le comité invite l’ensemble des familles religieuses du pays, les bonnes volontés et les citoyens en général, à contribuer et soutenir ce projet de construction de ce haut lieu de culte, qui est d’une importance capitale, non seulement pour la région de Kaolack ou le Sénégal, mais aussi pour toute la sous-région et l’Afrique, de manière plus large.



En effet, construite en 1932, sur instruction de la famille Sy de Tivaoune, sous prétexte de contribuer à l’élargissement de la religion musulmane et la “Tarikha Al Tidianya” dans le Sine-Saloum, la mosquée “Kanène” de Kaolack a toujours répondu à cette vocation et joué les grands rôles dans le combat pour la concrétisation, mieux, la consolidation de ces deux principes dans le centre du pays.



Déjà, il y a quelques années, cette mosquée était dans un état de délabrement tel, qu’elle était fermée au public pour des raisons de sécurité. Avec des pans de mur fissurés partout, un ferraillage défaillant et des morceaux de béton qui pouvaient céder à tout instant, la mosquée menaçait de se transformer en champ de ruines, à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit.



Même si aujourd’hui sa reconstruction n’est pas encore inscrite dans le Programme de modernisation des foyers religieux du pays, lancé par le Président Macky Sall, le Comité de pilotage de sa modernisation en appelle à la vigilance de l’État, afin de restituer à ce haut temple de Dieu, sa vocation et ses rôles dans le changement positif des comportements.

















Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook