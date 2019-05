Kaolack: Des braqueurs vident la caisse d'un dépôt de Gaz à l'heure du Ndogou et emportent 750 milles francs

Le gérant du dépôt de gaz de Kawassara Fall (quartier périphérique de de Kaolack ) n'oubliera pas de sitôt ce lundi.

Vers les coups de 19 h et quelques, après la rupture du jeûne, une bande armée de 5 personnes, s'en est pris au gérant dudit dépôt Diégane Diouf à coups de bâtons et a emporté au total 750.000 F cfa.



Diégane Diouf le gérant et le propriétaire du dépôt de gaz ont tous été blessés par les assaillants respectivement à la tête et aux bras.

D'après les informations recueillies des deux victimes, ils ont été violemment agressés à coups de bâtons et sont, au moment où nous écrivions ces lignes, aux urgences du centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack.



En détails, informe le gérant Diégane Diouf, les malfaiteurs ont empoché 650. 200 francs et un pot contenant 150.000 francs.







