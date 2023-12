Kaolack : Deux garçons meurent dans un incendie

Un feu de foin dans le village de Keur Madické, dans la commune de Ndiedieng, située dans le département de Kaolack, a provoqué la mort de deux personnes et blessé un autre. Le tragique événement s’est déroulé hier dimanche, à 16 heures.



Selon les informations de "L’As", reprises par "Senenews", deux jeunes garçons âgés de 4 ans, ont péri dans l’incendie. Un autre a été blessé et transporté à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Selon la source, ils ont été pris au piège dans le feu de foin.



Les pompiers, alertés, ont réussi à maîtriser l’incendie et une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de l’incendie.