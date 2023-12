Kaolack: Dr. Alioune Diouf quitte BBY et rejoint Boun Abdallah Dionne Dr. Alioune Diouf, président du mouvement national pour le patriotisme et le développement social (MNPDS) « Fonk Sa rèw », vient de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar, pour soutenir la candidature de Mahammed Boun Abdallah Dionne.



"Chers amis,

Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte la coalition Benno Bokk Yakaar, avec l'ensemble de mes militants et sympathisants, pour soutenir la candidature du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. A cet effet, j'invite tous les Sénégalais et particulièrement, les populations de Kaolack où je milite, à nous rejoindre dans cette dynamique, pour un Sénégal de paix de stabilité et de prospérité.



Vive la coalition Dionne 2024



Dr. Alioune Diouf, cadre républicain

Responsable politique APR KL

Conseiller municipal kaolack Commune

Président de la commission Santé



Président du Mouvement national pour le patriotisme et le développement social (MNPDS)



Vive le MNPDS Vive le Sénégal".

