Kaolack: Échanges de coups de feu entre la police et une bande armée, deux individus appréhendés

Alors que le braquage de Koumpentoum qui a coûté la vie au Commandant de la gendarmerie, Tamsir Sané est sur toutes les lèvres, un fait similaire a failli se produire à Kaolack; où un violent accrochage a opposé les éléments de la police, à une bande de malfaiteurs armée jusqu’aux dents.



Les faits se sont passés dans la nuit du vendredi au samedi 27 juillet 2019. Ce jour-là, raconte L’Observateur, les éléments de la brigade de recherches du Commissariat urbain faisaient une patrouille, lorsqu’ils sont tombés sur une bande de malfaiteurs qui levaient le coude à l’enseigne « Sun Saloum ».



A la vue des policiers, les malfaiteurs ont aussitôt vidé les lieux à bord d’un véhicule, dans lequel de fusils, cisailles, tenailles…. Ils sont de suite poursuivis par les limiers. Ils seront ainsi rattrapés au quartier Kasnak, au terme d’un intense échange de tirs nourris.



Deux des malfaiteurs dont une prostituée; auraient été arrêtés par la police. L’enquête ouverte aussitôt va révéler une surprise : un de ces assaillants, identifié sous le nom de Pape Sidy Fall, avait bénéficié d’une mise en liberté conditionnelle, il y a un an, dans le cadre de la politique du gouvernement de désengorgement des prisons.



Le reste de la bande en cavale, est activement recherché.

