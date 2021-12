Kaolack / Elections territoriales de janvier prochain, Serigne Mboup forme ses futurs conseillers Le président du Groupe Ccbm, candidat au poste de maire de la commune de Kaolack, a terminé samedi dernier ses activités de pré-campagne, par une séance de capacitation de ses futurs conseillers et autres membres de son staff politique.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Décembre 2021 à 08:58 | | 0 commentaire(s)|

Un exercice auquel le président de la Chambre de commerce de Kaolack s’est acquitté pour offrir à tout ce monde, les moyens nécessaires pour devenir de véritables serviteurs de leur commune, des citoyens, mais aussi des employés capables de conduire à bien la mission qui leur sera confiée dans un proche avenir.



Cette activité dont le thème reposait sur “la gestion d’équipe, le management et le leadership”, a mobilisé quelques centaines de personnes, membres de la coalition “ And Nawlé And liggey” que dirige Serigne Mboup.



Ainsi, au-delà des trois points qui ont été largement commentés et discutés par les nombreux participants devant le juriste Mansour Dièye, à qui la formation a été confiée, l’idée de ce renforcement de capacités obéissait à la volonté de son organisateur de servir la ville de Kaolack et d’être en parfaite concordance avec ce projet.



Pour autant, il s’agissait de former et valider la formation à des militants hyper convaincus et prêts à servir leur commune.











Sud Quotidien

