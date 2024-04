Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kaolack: Grand prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint Coran remporté par le Bangladesh Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 11:13 | | 0 commentaire(s)| La 11ème édition du Grand Prix International Cheikh Ibrahim Niass pour le Récital du Saint Coran a vécu, dimanche 07 avril dernier, à Médina Baye. Cette année, c'est un Bangladais du nom de Abu Rayhane Shahidallah qui a remporté le concours avec une prime de 10 millions de FCFA et des cadeaux.

Au départ, ils étaient 170 candidats à participer à ce prestigieux concours, des Sénégalais et des étrangers de différents pays du monde. En plus du Sénégal, 29 autres pays ont été représentés avec des prestations faites à distance, en ligne. L’édition de cette année dédiée à Al Khalifa El Hadji Abdoulaye Niass (Mame Khalifa Niass), un vibrant hommage lui a été rendu avec une causerie sur sa vie et l’œuvre dans l’Islam et la Tijania.



En phase finale, ils étaient une dizaine de candidats dont trois étrangers, un Bangladais, une Égyptienne et un Jordanien. Les frais de voyage de ces derniers, leur hébergement et les autres dépenses qui vont avec, ont été totalement pris en charge par les organisateurs.



La finale s'est déroulée sous la supervision d'éminents professeurs et maîtres coraniques qui ont fait un travail remarquable depuis le début du processus. Au terme des séances d'écoute au siège du comité d’organisation, à la biblithèque de Cheikh Ibrahim Niass à Médina Baye (Kaolack), c'est le Bangladais Abu Rayhane Shahidallah qui a été désigné vainqueur avec une récompense de 10 millions de FCFA et d’autres lots importants offerts par les sponsors. Le plus prestigieux cadeau donné par le comité d’organisation est le volume d’ouvrages de l’exégèse du Saint Coran de Cheikh Ibrahim Niass.



C'est une autre étrangère, cette fois-ci une Egyptienne, qui est arrivée deuxième Iman Ramadan. Elle a eu droit à une prime de 5 000 000 Frs CFA. La troisième place est revenue au Sénégalais Mouhamed Mahi Touré avec une enveloppe de 3 000 000 Frs CFA. Ce dernier avait d'ailleurs remporté l'édition de 2019 et aussi gagnant du prix Sénico 2021. Les 4ème et 5ème place ont reçu respectivement 2 000 000 Frs et 1 000 000 Frs CFA. Tous les participants ont reçu des récompenses avec une somme importante d’argent, des livres, des habites et d’autres lots.



Ce, grâce à la contribution du parrain l'opérateur économique Mouhamed Nazir Seck qui a remis aux organisateurs une enveloppe de 15 000 000 Frs CFA, du Fonds Médina Baye et des bonnes volontés y compris les sponsors.



Le Grand Prix International Cheikh Ibrahim Niass, est le premier concours international de récital du Saint Coran organisé au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Ainsi, le coordinateur général Mouhamed Abdoul Malick Niass invite les autorités à accompagner les initiatives pareilles pour permettre aux enfants sénégalais de continuer à rayonner dans les compétitions de récital de Saint Coran dans le monde musulman et rehausser davantage le nom du Sénégal.





Accueil Envoyer à un ami Partager