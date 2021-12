Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’importance de prendre soin de soi Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 08:42 | | 0 commentaire(s)| Le mois d’octobre arrive bientôt, les températures diminuent progressivement, les journées sont plus courtes. Avec nos rythmes de vie effrénés, on oublie souvent de prendre du temps pour soi, mais également de prendre soin de soi. Il faut s’habituer à reprendre un certain rythme, et on a trop souvent tendance à négliger ses besoins.



Ne pas trop passer de temps sur les écrans



L’actualité est assez dense en ce moment avec la crise sanitaire, et on a tendance à être saturé d’informations, ce qui peut parfois être anxiogène. Il y a un temps pour s’informer, ce qui reste important, mais nous pouvons également choisir de ne pas être en permanence disponible pour recevoir ces informations.



Il s’agit notamment de flux d’informations en continu, aux notifications, aux chaines d’infos et aux infos partagées sur les réseaux sociaux. On a la possibilité débrancher et de choisir la manière dont on souhaite s’informer, de ne pas être tout le temps disponible pour une consommation effrénées d’actualités sans interruption. Cela joue souvent sur les émotions et l’anxiété, cela prend beaucoup de temps qui pourrait être consacré à autre chose en plus de ne pas avoir beaucoup d’intérêt.







Accepter ses émotions



Le meilleur moyen d’avancer, c’est de se laisser aller, et de vivre ses émotions. On a trop souvent tendance à réprimer nos émotions, en espérant qu’elles disparaissent. Résultat, ces émotions s’enracinent, font leur nid petit à petit dans notre esprit et nous envahissent. Vivez vos émotions, analysez-les : d’où viennent-elle, qu’essayent-elles de vous dire, que disent-elles de vous.



Que ce soit seul ou avec l’aide d’une personne tierce, il faut savoir ressentir, vivre pleinement ses émotions, pour aller de l’avant. Vous ne pouvez pas refermer un livre que vous n’avez jamais ouvert. Les émotions, positives ou négatives, sont là pour nous dire quelque chose,

pour nous faire réfléchir, pour nous demander de changer quelque chose, ou simplement pour demander à être acceptées.



Prendre du temps pour se divertir et s’amuser



Il est important pendant cette période d’ajustement de ne pas se noyer dans le travail, les impératifs et les responsabilités, sans s’accorder du temps pour prendre soin de soi. Il peut s’agir également de jouer à des jeux d’argent, parier sur son équipe préférée, ou mettre un peu de piment et d’adrénaline dans son quotidien en se connectant à un



Ce peut également être un moment cocooning à la maison, se faire un bon film au cinéma, reprendre une activité sportive ou artistique, trouver un bon un livre à dévorer ou cuisiner un bon repas. Les plaisirs simples sont souvent les plus efficaces. Imaginez-vous en train de déguster une boisson chaude tout en dévorant un livre qui vous fascine ou vous passionne. Parfois, le bonheur ne tient qu’à ça : le calme, la paix et la tranquillité.







Se mettre au développement personnel



Il y a des outils pour composer avec le sentiment de tristesse : ne pas la fuir, être indulgent avec soi-même également, se laisser le temps de la digérer, prendre soin de soi, faire de l’exercice, établir une liste de choses qui nous font du bien et se laisser le temps d’aller mieux, en douceur, petit à petit, jusqu’à ce que le bagage soit plus léger à tirer.



Il existe différentes manières de prendre soin de soi et de surmonter les difficultés : cela passe notamment par une alimentation équilibrée, une activité sportive régulière, des relations saines et un sommeil de bonne qualité.



