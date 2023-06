Kaolack : Grosse erreur des manifestants qui visaient la maison de Me El Hadji Diouf Des manifestants visent les maisons des proches du régime. Comme à Dakar, où des affrontements entre les forces de l’ordre et les jeunes ont eu lieu toute la journée d’hier, les régions du pays ont également été touchées.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2023 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

À Kaolack, les manifestants ont attaqué la résidence de la ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Mariama Sarr, ainsi que celle du Directeur général de la Sénélec, Papa Mademba Bitèye. Selon "Les Échos", les agents de sécurité ont réussi à les repousser, bien que des vitres aient été brisées à la résidence de la ministre.



Lors de leur troisième tentative, les manifestants ont ciblé la maison de Me El Hadji Diouf, l’avocat de l’ancienne masseuse Adji Sarr. Le journal souligne qu’ils l’ont confondue avec la résidence d’un petit-fils de Baye Niass. Aucun détail n’a été donné sur les dégâts causés.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook