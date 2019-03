Kaolack: L'épouse succombe à ses blessures et rejoint son mari écrasé par un camion malien

Aux dernières nouvelles, la dame Seynabou Ndiaye est finalement décédée à l'hôpital Youssou Mbargane de Kaolack où elle avait été admise au service des soins intensifs après l'accident d'hier à kaolack.



Seule rescapée suite à l'accident tragique qui a coûté la vie à son mari Didecor Marone et son cheval, décédé sur le coup, l'épouse a finalement rejoint son très cher époux dans l'au-delà cet après midi.



Ce qui porte le bilan à deux morts en plus du cheval. Pour rappel, le couple Marone avait été renversé par un camion malien à Kahone, près du village de Mbakhaye (Département de Guinguinéo).





