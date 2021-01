Kaolack : Le Dg de la Sonacos Modou Diagne Fada annonce la baisse du prix du kilogramme de l'arachide.

En tournée d'évaluation, le Directeur général de la Sonacos a fait l'étape de Kaolack, où il a annoncé une éventuelle baisse du prix d'achat du kilogramme d'arachide. Face aux journalistes Modou Diagne Fada a soutenu que « le prix d'achat du kilogramme de l'arachide qui était fixé à 320 francs depuis le 4 janvier 2021, sera revu à la baisse à partir du 15 février». Il a précisé que c'était dans le cadre d'une promotion que la sonacos avait initiée ce prix qui n'est pas du tout favorable à la boîte si vraiment elle veut produire de l'huile à un coût abordable pour les consommateurs sénégalais .



Le Directeur de la Sonacos d'ajouter: «Comme la Sonagraine, le Senia et les OPS ont atteint leur limite, donc il est prévu d'après les concertations au niveau de la boîte et les orientations du chef de l'Etat, de mettre en place une direction d'achat de graines, avec des démembrements au niveau de tous les sites, de renforcer son personnel en moyens et logistiques, préparer à un système au bord champs pour pouvoir collecter le maximum de graines, mais en attendant cette nouvelle stratégie, il faut réussir d'abord cette présente campagne dont les collectes au niveau national avoisinent les 50 mille tonnes, avec 32 mille tonnes de coques et 8500 tonnes d'arachide décortiqués. Nous espérons une campagne de commercialisation réussie, mais Kaolack traine toujours les pieds et occupe la dernière place en ce qui concerne les quantités collectées, avec seulement 3670, comparé à l'année dernière dont la région n'avait que 4 mille tonnes durant toute une campagne, à partir de ce constat nous pouvons dire que la situation s'est améliorée»



Poursuivant son propos, Modou Diagne a dit: «Si la Sonacos au niveau de la région de Kaolack peine à s'approvisionner correctement en arachide, c'est à cause des entités d'exportations privées, des étrangers qui lui mènent une concurrence très rude et déloyale. C'est pourquoi le Président nous avait demandé de remettre en cause le cadre global de la Sonacos, une refonte totale de la boîte, c'est dans ce contexte que la coordination d'achat de graines sera remplacée par une direction d'achat de graines, avec un tout nouveau système de collaboration avec les opérateurs. Cependant la Sonacos aura la possibilité d'exporter des graines après avoir tructuré la quantité voulue», a conclut le Directeur général de la Sonacos".

