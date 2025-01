Kaolack: Le Gamou annuel de Taïba Niassène se tiendra le 18 janvier prochain, selon le porte-parole.

Le Gamou (pèlerinage) annuel de Taïba Niassène (centre), un événement religieux commémorant la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, dit Baye Niass (1900-1975), se tiendra le 18 janvier prochain, a-t-on appris du porte-parole du khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé, renseigne l'Aps.



"Cet évènement religieux, qui commémore la naissance de Baye Niass, doit être une occasion pour retourner aux enseignements du saint Coran et aux recommandations du prophète de l’Islam, comme enseigner par le guide de la Faydatou Tidjania », a dit vendredi le guide religieux Cissé, par ailleurs imam de la Grande mosquée de Médina Baye, lors d’un point de presse organisé en prélude de cet événement, explique la même source.



Il a expliqué à cette occasion le sens et l’importance du Gamou annuel de Taïba Niassène, deuxième évènement religieux le plus important des disciples de la Faydatou Tidjania, un mouvement religieux porté sur les fonts baptismaux par El Hadji Ibrahima Niass.



"Ce Gamou, sera célébré sous l’égide du khalife de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass. Il sera également un moment de dévotion, de promotion des bons comportements humains, de lecture du Coran et de rappel de la vie et l’œuvre du fondateur de Médina Baye », a indiqué l’imam.



Selon toujours, l'Aps, en perspectives des préparatifs de cet évènement religieux de dimension internationale, l’adjoint au gouverneur de Kaolack, chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, avait présidé, le 23 décembre dernier, un comité régional de développement (CRD) avec la participation des responsables du Comité d’organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF).