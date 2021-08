Kaolack: Le chauffeur du camion malien, déféré

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 17:10

Le chauffeur du camion malien mis en cause dans l’accident, ayant fait quatre morts hier, à Kaolack, vient d’être déféré au parquet.



D’après la police qui a mené l’enquête, en plus du délit d’homicide, il serait visé du délit de conduite en état d’ivresse.



