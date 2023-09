Kaolack : Le fils de Ahmed Khalifa Niass arrêté et placé en garde à vue

Bassirou Niass, fils de Yaye Fatou Diagne et d’Ahmed Khalifa Niass, impliqué dans un acciden ta été finalement arrêté ce lundi matin, selon des sources de Seneweb. L'étudiant âgé de 20 ans est actuellement en garde à vue dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Guinguinéo.



Il est poursuivi pour homicide involontaire, d'après des sources de Seneweb. Bassirou Niass sera probablement présenté au procureur ce mardi ou mercredi sauf changement de programme.



Pour rappel, un véhicule appartenant au maire de la commune Ngathie Naoudé, Madame Yaye Fatou Diagne, conduit par son fils l'étudiant Bassirou Niass, est impliqué dans un accident mortel.



La voiture de marque Mercedes-Benz a heurté un tracteur, dans la nuit du jeudi 14 septembre vers 01h du matin, dans l'arrondissement de Mbadakhoune à Kaolack selon des sources de Seneweb.



Le choc a occasionné deux blessés dans un état grave et un mort. Il s'agit du conducteur du tracteur répondant au nom de Nouridine Ndiaye.



Bassirou Niass, fils de Yaye Fatou Diagne et Ahmed Khalifa Niass et son passager, Seydou Coulibaly, s’en sont sortis avec des blessures.

