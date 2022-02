Kaolack: Le jeu trouble du mandataire de Bby qui prive Pape Mademba Bitèye du Conseil départemental

A Kaolack, les langues claquent grave pour évoquer le jeu trouble du camp présidentiel, qui a été véritablement à la base de la défaite de BBY. Une coalition qui avait pour candidats à la Ville Mohamed Ndiaye Rahma, l’ex-époux du maire sortant, le ministre de la Fonction publique Mariama Sarr, et au département, le Directeur général de la Senelec Papa Mademba Bitèye.



Selon les langues pendues, le sabotage s’est effectué à deux niveaux. La veille, c’est-à-dire le samedi 22 janvier, il avait été demandé aux influenceurs et responsables du camp présidentiel, de donner des consignes de vote contre le candidat à la ville de BBY Mohamed Ndiaye Rahma. De hauts responsables de BBY, mécontents de n’avoir pas été investis, seraient à la base de telles consignes données le samedi, de 1 h à 5 h du matin. Est-ce ce qui explique la défaite de BBY à Kaolack ville ? Des responsables du camp présidentiel répondent "oui". Alors, sentant les carottes cuites pour Mohamed Ndiaye Rahma au profit de Serigne Mboup, le deuxième acte de sabotage fut mis en branle.



En effet, mentionne "Le Témoin", il n’était pas question que Rahma seulement tombe, Pape Mademba Bitèye aussi devait être battu. Une victoire du patron de la Senelec n’arrangeait pas les autres ténors de BBY puisque, dans ce cas, il deviendrait de facto le patron du camp présidentiel à Kaolack. Un tel cas de figure ne devait pas arriver. C’est alors que le mandataire de BBY proche de Mohamed Ndiaye Rahma, aurait joué un jeu trouble.



En effet, le mandataire de BBY aurait fait disparaître les PV compilés qui donnaient perdant son candidat (Mohamed Ndiaye Rahma), mais qui attribuaient la victoire à Pape Mademba Bitèye au niveau du Conseil départemental. Ce qui a confondu le mandataire, c’est que peu de temps après que les premiers résultats commençaient à tomber, il les envoyait par whatsapp aux différents leaders de BBY. Lesquels avaient donc les tendances qui étaient défavorables à Mohamed Ndiaye Rahma et favorables à Pape Mademba Bitèye. Comme l’avait fait à Matam le mandataire de Yewwi retourné par Farba Ngom, celui de BBY à Kaolack a organisé son injoignabilité.



Du dimanche jusqu’au lundi soir, le bonhomme était devenu subitement introuvable. Impossible de le joindre. Il n’a refait surface que le lundi soir, pour déclarer avoir perdu plusieurs PV. Comprenant parfaitement le jeu de leur mandataire, les partisans de Pape Mademba Bitèye ont déposé un recours pour contester la décision de la commission départementale de recensement des votes, qui déclarait le candidat Ahmed Youssouf Benjelloun, vainqueur.



Le Parquet de Kaolack s’est opposé ce week-end à l’installation du nouveau président du Conseil départemental. Cinq partisans de ce dernier ont été arrêtés lors d’une manifestation, pour dénoncer la confiscation de la victoire de leur candidat.