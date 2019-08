Kaolack : Le marché est ravitaillé à suffisance, 23 000 têtes de moutons réceptionnés La région de Kaolack a réceptionné 23 000 têtes de moutons. D’après le Ministre de l’élevage, Samba Ndiobène Ka, si la tendance est maintenue, le marché sera bien approvisionné. Et, les points de vente sont bien sécurisés et éclairés, l’aliment de bétail également, disponible.

L’approvisionnement en moutons se déroule normalement à une semaine de la Tabaski à Kaolack. En plus du cheptel local, la région a réceptionné quelques 3 000 têtes de moutons, en provenance des pays limitrophes, comme la Mauritanie, le Mali et le Niger. Si le rythme est maintenu, il n’y aura aucun problème. Car, il y a la sécurité et la région a reçu un quota suffisant d’aliments de bétail.



Ministre de l’élevage, Samba Ndiobène Ka a effectué une visite au foirail de Kahone pour avoir une idée sur les mesures prises par les autorités. Il se dit satisfait. « Il n’y a rien à dire à Kahone. Toutes les mesures prises par les hautes autorités ont été respectées à la Lettre. Donc, on ne peut que s’en féliciter et demander aux uns et aux autres persévérer.



Il faut juste, prier pour que la tendance actuelle soit maintenue ou soit en hausse. Parce qu’on est à hauteur de 23 000 têtes de moutons dans la région de Kaolack. A ce rythme, si c’est maintenu, on aura un bon approvisionnement de la région et, au-delà », a révélé le Ministre de l’élevage, Samba Ndiobène Ka.



Le foirail de Kahone et ses environs sont également bien éclairés. Le seul point soulevé est l’insuffisance de points d’eau et des instructions ont été données pour des solutions dans les plus brefs délais. Les prix sont abordables pour l’heure et se situent entre 40 000 FCfa à 200 000 FCfa.



