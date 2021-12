Kaolack: Le mouvement « Kawral Mbamtaré Sénégal » quitte l'Apr et sa coalition Le non-respect des engagements dix ans après, dans presque tous les domaines de la bonne gouvernance, motive le départ du parti Apr, du mouvement « Kawral Mbamtaré Sénégal ».

Le mouvement « Kawral Mbamtaré Sénégal », démissionnaire de l’Apr et de sa coalition, exige une consolidation de la démocratie, par le respect des libertés individuelles et des manifestations pacifiques. Il regrette une augmentation de la corruption et la politisation à outrance de l’administration.



Ainsi, Yaya Diallo, conseiller municipal APR de la ville de Kaolack et président du mouvement « Kawral Mbamtaré Sénégal » et ses camarades, ont décidé de quitter le parti présidentiel et sa coalition. Suite à cette décision, ils appellent à voter l’opposition pour le triomphe d’un futur changement, dans l’intérêt exclusif du peuple sénégalais.



A retenir que le mouvement« Kawral Mbamtaré Sénégal » avait organisé le 1er décembre 2012, un grand meeting de l’APR à Kabatoki, Commune de Kaolack dans un climat plein d’enthousiasme et d’optimisme pour l’avenir du pays. L’idéal de ses activités, regrette-t-on, était de mettre en pratique les grands projets du Président Macky Sall.



