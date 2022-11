Kaolack / Les capacités des acteurs sociaux en dialogue renforcées : Eviter les instabilités sociales dans le privé et les institutions Dans le cadre de la vulgarisation du plan national de renforcement du dialogue social 2021/2024, l'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Kaolack, en partenariat avec le ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, a terminé, jeudi, un atelier de formation de ses partenaires sociaux sur le dialogue social.

En effet, débutée le mercredi 2 novembre dernier, cette rencontre a été une occasion pour établir sur la base des mesures institutionnelles, un dialogue direct avec les partenaires sociaux. Et ceci, pour susciter un climat social apaisé au sein des entreprises privées et les institutions étatiques, afin de pouvoir éviter ou à la limite, réduire au plus faible degré les tensions sociales, grèves ou autres mouvements d'humeur souvent perpétrés dans les lieux de travail.



Il s'agit en effet d'asseoir une paix sociale, durable, pérenne, gage d'un développement économique. Et pour y arriver, il importe de former les acteurs sociaux que sont les employeurs, les organisations syndicales sur les notions de dialogue social, le comportement en période de négociation, le profil, entre autres besoins.



C'est en effet une démarche que l'État a entreprise pour faire face à la recrudescence des mouvements de grève, des conflits sociaux qui, souvent, n'aboutissent pas à des grèves, mais plutôt à des instabilités pour faute de dialogue.



Sur le calendrier, plusieurs thématiques ont été proposées et discutées lors de ces deux journées de partage. Une rencontre pour laquelle, l'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Kaolack et son partenaire ministériel, ont réussi l'appropriation par leurs partenaires sociaux du projet, surtout la démultiplication des enseignements reçus auprès des travailleurs.















