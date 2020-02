Kaolack: Les étudiants de l'Ussein barrent la route nationale, 6 d'entre eux arrêtés par la police L’Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack renoue avec la violence. Ce matin, dès 9 heures 30, des heurts ont été notés entre forces de l’ordre et étudiants. Ces derniers exigent des autorités un autre restaurant, des ralentisseurs sur la route.



Les étudiants très en colère, ont barré la route nationale et brûlé des pneus. Une situation qui avait empêché les automobilistes de circuler en toute quiétude sur l'axe Fatick-Kaolack, avant que les éléments Serigne Amadou Diop du Commissariat central de Kaolack ne dispersent la foule.



Ainsi, 6 étudiants parmi les manifestants ont été arrêtés et conduits au Commissariat central de Kaolack.









Abdoulaye Diallo Correspondant Leral à Kaolack





