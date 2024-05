Kaolack: Malaw Sow invite "Rahma" à quitter la barque marron-beige et, à tracer son propre chemin Lors d'une émission sur les ondes de la radio communautaire Al Fayda de Kaolack, l'ancien député APR, Momath Sow dit Malaw a fait un diagnostic sans complaisance de la situation de l'APR/BBY dans la capitale du Saloum. Une belle occasion saisie par le Président sortant du Conseil Départemental de Nioro du Rip pour inviter pour inviter le Coordonnateur de la Coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack, Mohmed Ndiaye "Rahma" à maintenir la dynamique unitaire pour inverser la tendance prochainement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2024 à 20:09 | | 0 commentaire(s)|

"A Kaolack comme partout au Sénégal, l'APR a combattu l'APR. Des querelles internes ont précipité notre chute. Mohmed Ndiaye "Rahma" est une véritable bête du social. Ce qu'il a fait, personne ne l'a fait depuis Abdoulaye Diack. Il a dépensé son argent et son énergie pour élargir les bases de l'APR et de BBY. Il était toujours au service des populations et des Maires de la région. Malheureusement, des forces occultes l'ont combattu en jouant au sabotage des efforts consentis.



Aujourd'hui, nous avons perdu le pouvoir. Je ne lui demande pas de rester dans le défunt parti présidentiel et, ou dans une quelconque Coalition (BBY). Néanmoins, nous lui conseillons de ne pas baisser la garde. Qu'il sonne la mobilisation et maintienne davantage la base pour d'autres victoires dans le futur. Je sais qu'il en a la capacité", a conseillé l'ex- Coordonnateur de l'APR dans le département de Nioro du Rip.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook