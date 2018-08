Kaolack: Mme Adama Gueye de l'APR rejoint Cheikh Hadjibou Soumaré

En ce jour du 27 aout 2018 nous décidons avec tous les membres du Mouvement de Réflexions et d’Action pour le Sénégal Emergent (MRASE) de mettre fin au soutien du Président Macky Sall.



En effet nous avons élu le président actuel en 2012 comme Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Tanor.



Après avoir fait un travail de titan en sillonnant le pays à Thiès, Mbour, Kaolack pour aider les couches les plus démunies en leur fournissant des moustiquaires, des fournitures scolaires etc...



Nous avons eu la sympathie de certaines populations. Le lancement de (MRASE) a été présidé par le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye en avril 2017 et jamais le Président Macky Sall nous a encouragés ou remerciés ou reçus. Malgré tout, au referendum, aux législatifs, nous avons battu campagne pour lui.



Aujourd’hui les membres de (MRASE) à la tête moi-même Mme Adama Gueye, je décide après multiples concertations de soutenir notre frère, le président Cheikh Hadjibou Soumaré qui a un parcours exemplaire et apte à diriger le Sénégal.



Mme Adama Gueye

Présidente Mouvement de Réflexion et d’Action pour un Sénégal Emergent (MRASE)