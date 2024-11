Kaolack : Ousmane Sonko a rencontré le khalif général, Cheikh Mahi Niass Avant de quitter Kaolack, le président Ousmane Sonko a rendu une visite de courtoisie à Cheikh Mahi Niass, Khalife général de la Tijaaniya, dans la ville sainte de Médina Baye. Cette rencontre marque un geste symbolique fort de respect et de reconnaissance envers l’une des grandes figures religieuses du pays.

Le leader du parti Pastef a ainsi salué l’importance spirituelle et morale du Khalife, dont l’influence s’étend bien au-delà des frontières sénégalaises. Médina Baye, haut lieu de la confrérie Tijaaniya, est un centre de rayonnement spirituel où la tolérance et la paix sont prônées.



Cette visite s’inscrit dans une dynamique d’échanges entre les leaders politiques et religieux, dans un contexte électoral où l’apaisement et l’unité sont essentiels. Pour Ousmane Sonko, cette démarche témoigne de l’importance qu’il accorde à la bénédiction des autorités religieuses dans son engagement pour le Sénégal.



