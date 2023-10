Kaolack : Pour « mauvaise gouvernance, gabegie, gestion solitaire » de la municipalité, des organisations portent plainte contre le maire Serigne Mboup Le Collectif de défense des intérêts de Kaolack (CDIK), qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, des commerçants et autres forces vives de la ville, a décidé d’ester en justice contre le maire de la commune de Kaolack, Serigne Mboup, pour « escroquerie » sur des deniers publics.



La décision a été rendue publique, vendredi dernier, lors d’une rencontre avec la presse. Elle est la énième décision prise par des citoyens de la commune, depuis l’accession de Serigne Mboup à la magistrature communale.



Ces personnes, qui se disent déçues de la manière dont leur municipalité est gouvernée, annoncent, cependant, que cette première action marque le début d’une révolution fortement nourrie contre l’édile de Kaolack. Au-delà de la mauvaise gouvernance et les différentes formes de gabegie notoires qu’ils disent avoir remarquées depuis plusieurs mois, ces citoyens s’engagent à répliquer et restent déterminés à combattre ce fléau jusqu’au bout de leurs efforts. Même si, pour eux, l’inadéquation de la gestion municipale est une tradition à Kaolack, celle du maire Serigne Mboup est atypique pour eux, après seulement deux ans de règne.



« Déjà , nous apprennent les membres du collectif, un montant de 30 millions de francs Cfa aurait été retiré, le 5 septembre dernier, pour la subvention de trois (3) ASC de la commune existant sur la périphérie de Médina Baye. Et jusqu’à l’heure où l’on parle, aucune d’entre elles n’a reçu un seul franc . »



Ce qui paraît bizarre pour le collectif, qui précise avoir compris que ce sont là des faits, qui témoignent du caractère frauduleux des moyens mis en œuvre pour détourner des fonds. Dans d’autres domaines de compétence, la même remarque a été faite et le CDIK se dit prêt à combattre pour arrêter ces travers et détournement d’objectifs. Comme il fut le cas lors de la dernière édition de la foire internationale de Kaolack, où pas moins de 50 millions FCfa de fonds municipaux, auraient été soustraits pour financer cet événement.



Et jusqu’à présent, ces fonds n’auraient jamais été retournés à la commune. Ainsi, joint au téléphone, samedi dernier pour apporter une réplique à ces accusations, le secrétaire général de la municipalité de Kaolack, Mbaye Ngom, s’est montré sceptique face à la question. Refusant ainsi de se prononcer via une quelconque déclaration, il dit ne pas pouvoir passer tout son temps à répondre à des accusations.



“ Nous sommes élus pour un mandat de cinq (5) ans et nous préférons attendre le moment venu de tirage du bilan administratif, pour mettre tout au clair, pour éclairer la lanterne des populations ”, a-t-il fait parvenir à qui veut l’entendre.











