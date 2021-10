Kaolack- "Rahma" livre les clefs du nouveau Centre de transformation céréalière... Les femmes transformatrices de produits locaux de Kaolack peuvent, maintenant, afficher le sourire. Elles ont réceptionné, ce samedi, un nouveau Centre de transformation céréalière. Cette unité de transformation est située au quartier Médina Sam de Kaolack et va permettre à ces bonnes dames de pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations. Au nombre de 35 à ses débuts, ce Centre polarise plus de 3000 mille femmes, à ce jour. Le bienfaiteur Mohamed Ndiaye "Rahma" a entièrement équipé cette unité en engins (décortiqueuse, moissonneuse-batteuse, torrificateuse, etc.). Au terme de la cérémonie officielle, il a invité ces femmes transformatrices à bien faire un bon usage de cet outil de travail. Pour lui, cet acte entre dans le cadre de la politique d'emploi lancé par son mentor de Président de la République Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Octobre 2021 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos