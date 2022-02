Kaolack / Retard dans la publication des résultats: Un mandataire de Rahma s’est volatilisé avec les PV Pape Demba Bitèye, Dg de la Sénélec et candidat de Benno à cette élection départementale, avait introduit un recours, suite à la publication des résultats provisoires par la commission départementale de recensement des votes. C’est la raison pour laquelle, dit-on, la cour d’Appel de Kaolack avait ordonné la suspension de l’installation, en attendant de vider le contentieux.

Constat, les résultats des élections départementales tardent encore à voir le jour. Les deux entités, en compétition se regardent depuis lors, en chiens de faïence.



Mais, le retard de la publication de ces résultats vient du fait qu’un des mandataires de Rahma, constatant que son mentor allait perdre les élections, a décidé volontairement de disparaître avec les PV qu’il devait déposer.



Le camp du DG de la Senelec, Pape Demba Bitèye a constaté que ce mandataire, avant de jouer à ce jeu, avait déjà, envoyé les Pv, via Whatsapp. En dépit de multiples tentatives pour le joindre, ledit mandatair, est resté aphone. Depuis lors, il campe sur sa position, consistant à dire que les Pv sont perdus. Présentement, les deux camps se promettent déjà, l’enfer pour la suite des résultats qui seront donnés.



Les autorités administratives et judiciaires doivent davantage agir désormais, pour résoudre le plus rapidement cette équation du Conseil départemental de Kaolack.



