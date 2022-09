Kaolack – Revalorisation de l’artisanat Les résolutions de la Chambre des métiers

Les rencontres prévues pour l’installation de la nouvelle équipe dirigeante de l’Uncm ont eu lieu les 2, 3 et 4 septembre, à Kaolack. Le président de la structure, Issa Dièye, a déclaré que l’artisanat est «la solution pour l’emploi et l’employabilité des jeunes, la création d’entreprises, la relance économique, ainsi que la production de la consommation locale».



Ce responsable a également annoncé que les problématiques majeures qui entravent l’essor du secteur de l’artisanat, seront examinées en amont pour identifier des solutions devant permettre «d’inscrire le secteur dans une dynamique de croissance débouchant sur la création massive d’emplois».



Les résolutions de l’Uncm



Et pour une bonne prise en charge des intérêts des artisans, l’organisation préconise qu’elle «soit la seule interlocutrice entre les pouvoirs publics et les artisans». A ce propos, le secrétaire élu du bureau de l’Uncm, Abdoulaye Sarr, a sollicité que la Direction de l’apprentissage soit logée au ministère de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel.



Ensuite, entre autres résolutions, l’organisation invite le gouvernement à «transformer les Maisons de l’outil en Centres de ressources et/ou d’incubation et de confier leur administration aux Chambres des métiers», à «augmenter les budgets des Chambres des métiers pour un meilleur pilotage de l’artisanat», à «domicilier des fonds de promotion de l’artisanat à l’Uncm» ou encore à «mettre en place une ligne de crédit substantielle dédiée spécifiquement aux besoins des artisans»

Le quotidien