Kaolack-Sécurité : 45 arrestations opérées en marge du Gamou de Médina Baye

«Dans un bilan à mi-parcours, nos éléments sur le terrain ont procédé à l’interpellation de 45 individus pour vérification d’identité et délit de vols aggravés entre autres», a notamment fait savoir le commissaire central de Kaolack , Aliou Ba.



Le chef du service régional de la sécurité publique a également indiqué que 8 accidents de la circulation ayant occasionné un décès et d’autres dégâts matériels ont été jusque-là constatés. Le commissaire Ba a rappelé que 500 éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) sont venus en renfort aux 156 éléments du corps urbain du commissariat central, du commissariat d’arrondissement de Ndorong et de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP).



«Depuis pratiquement un mois, nous sommes à pied-œuvre pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens. Un dispositif sécuritaire a été arrêté et a commencé à être déroulé depuis pratiquement le 27 septembre», a-t-il expliqué. Il a signalé qu’un poste de police avancé (PPA) avait été installé sur l’esplanade de la grande mosquée de Médina Baye, dans le cadre de la cérémonie officielle du Gamou.



Une salle de vidéosurveillance installée dans les locaux du commissariat central de Kaolack a permis de renforcer l’efficacité du commandement