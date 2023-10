Kaolack: Un chanteur religieux arrêté pour avoir filmé leurs ébats sexuels à l'insu de sa copine

Un chanteur religieux risque de compromettre sa réputation ! L'homme domicilié à Médina Baye a été arrêté par les gendarmes de la Brigade territoriale de Kaolack.



Selon des sources de Seneweb, I.D est en garde à vue pour collecte illicite de données à caractère personnel et des images obscènes liées à un délit sexuel.



Que s'est passé réellement ?



Le mis en cause entretenait une relation amoureuse avec la commerçante R.Sarr. Le couple filait le parfait amour et le chanteur promettait même à sa petite amie, domiciliée à Dakar, un mariage.



La commerçante a rendu visite à son amant à Médina Baye. Ce dernier en a profité pour filmer leurs ébats sexuels, à l'insu de R.Sarr.



Quelque temps après, un individu a transféré les vidéos compromettantes à la commerçante pour lui demander de l'argent.



La victime a déposé une plainte et la gendarmerie a procédé à l'interpellation du chanteur religieux. Le mis en cause a tenté de nier les faits.



L'exploitation des vidéos a permis aux enquêteurs de savoir que les images ont été prises dans la chambre du mis en cause. Ce dernier sera déféré incessamment, rapporte Seneweb.