Kaolack: Un déficit de 87 enseignants noté dans le département L’inspection de l’éducation et de la formation de Kaolack est à la recherche d’enseignants pour combler le gap de 87 enseignants. Malgré tout, de bons résultats sont enregistrés dans l’IEF de la région selon les autorités en charge de l’éducation.



«Nous célébrons la journée de l’excellence parce que nous avons fait un grand bon dans les examens scolaire. En 2017, on était 45 %. Maintenant cette année, nous sommes à 52 %. On a fait un bon de plus de 6 point au Cfee, au Bfem, nous sommes aussi partis de 28 % pour arriver en 2019 à 48 %. Là aussi, c’est un bon de plus de 20 points », a déclaré sur Rfm Ndeye Diarra Mbaye, inspectrice de l’éducation et de la formation de Kaolack.



Déficit d’enseignants



Des résultats obtenus en dépit des contraintes liés au déficit d’enseignants et à l’étendue de la carte scolaire relativement vaste et dense. « Nous avons un département très vaste. Nous avons un nombre d’école de 237 écoles élémentaires. Cela pose problème du point de vue de la coordination et d l’encadrement. Nous n’avons pas assez d’enseignants mais nous attendons les nouveaux sortants. On avait déficit de 87 enseignants », a-t-elle détaillé.



Circonscription départementale



Celle de l’éducation et de la formation de Kaolack est sous le contrôle d’une dizaine d’inspecteurs dont chacun assure un district. Et en ce qui concerne la situation en matériel logistique et transport, il n’y a rien à signaler.

