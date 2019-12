Kaolack: Un violent incendie emporte 8 cantines au marché Guédj

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la nuit d’hier au marché central de Kaolack. Au total, un lourd bilan; 8 cantines ont été emportées par les flammes, 11 moutons ont été décimés et 7 machines complètement calcinées.

L'origine de l'incendie reste encore indéterminée. Selon notre source, la police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce sinistre.











Abdoulaye Diallo, Leral.net Kaolack

