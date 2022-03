Kaolack: Une fillette de 13 ans tuée accidentellement par balle, par...

Vendredi macabre à Ocass (commune de Kaolack). Une fillette d'à peine 13 ans, vient de rendre l'âme dans une boutique au niveau de ce quartier.



Le tireur est aussi un garçon à peu près du même âge. Ils jouaient ensemble dans la boutique et c'est ainsi que ce dernier a appuyé sur la gâchette, ne sachant pas que l'arme était encore chargée, informe DakarActu.



Les premiers témoins qui ont entendu le bruit du revolver, ont malheureusement trouvé la fillette couchée, gisant dans une mare de sang, la tête complètement fracassée.



Actuellement, la police et les sapeurs-pompiers sont sur les lieux du drame et après constat, le corps de la victime sera acheminé à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack et une enquête serait également ouverte...