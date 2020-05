Kaolack: Une jeune dame, âgée de 20 ans, retrouvée pendue à arbre

Une jeune dame âgée de 20 ans, mariée et sans enfant, a été retrouvée pendue. Elle habitait Koutal Wolof dans le département de Kaolack. Les faits remontent dans la nuit du mardi.



Ainsi, il a été découvert que la défunte s’est pendue à un arbre, derrière les habitations, à l’aide d’une corde.



D’après Iradio, le corps d'Aïssatou Diaw se trouve actuellement à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Et, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort.



