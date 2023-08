Kaolack: Une personne non identifiée a été retrouvée morte dans l'ancienne gare routière de Nioro A Kaolack, une personne non identifiée a été retrouvée morte dans l'ancienne gare routière de Nioro. Vers 11h, il a été découvert le corps d'homme âgé d'une cinquantaine d’années, présenté comme un habitué des lieux. Le corps sans vie a été acheminé par les éléments des sapeurs-pompiers. Les causes du décès restent jusqu'à présent inconnues.

