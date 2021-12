Kaolack / Violences électorales, actes irresponsables, insécurité et barbarie: Les jeunes du “Benno” appellent au calme Dans une Assemblée générale de partage, d’informations et de sensibilisation, tenue dans le quartier de Médina Baye, les jeunes de la coalition “Benno Bokk Yakaar” (Bby), proches des responsables Modou Ndiaye “Rahma” et Pape Mademba Bitèye, ont appelé au calme. Un appel qu’ils ont lancé non seulement pour ce qui concerne la période pré-campagne, la campagne, le jour du scrutin ou l’après-élection, mais surtout, pour toute la vie politique dans la commune et la région de Kaolack.

Pour les camarades de Maodo Samb, “ la politique ne s’arrête pas simplement à l’Art de conduire les destinées de la cité ou des personnes qui peuplent la cité, mais doit avoir aussi la vocation de corriger certains comportements inhumains ou anti-républicains et contribuer de manière efficace, au processus d’émergence de nouvelles générations d’acteurs et de citoyens, soigneusement préparés pour diriger les institutions et les missions régaliennes qui leur seront confiées ”.



Et pour cela, les jeunes de Bby invitent leurs collègues des autres formations adverses, à avoir plus de retenue et à comprendre que chaque tête de liste, quelle que soit son appartenance, se déploie pour un intérêt commun. Celui de servir tous ses concitoyens. “ Au soir du 23 janvier prochain, la victoire qui va éclater, quelle que soit son camp, sera une victoire pour Kaolack et ses citoyens ”, ont-ils aussi indiqué à leurs camarades jeunes.



Ainsi, après cette Assemblée, ces jeunes entendent ne pas en rester là. Ils ont décidé d’y ajouter une large sensibilisation, pour convaincre les camarades des autres coalitions à prendre du recul et à épouser ces nouveaux principes et comportements.









