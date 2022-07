Kaolack : devant une foule immense, Ousmane Sonko plaide pour le renouveau de l'agriculture dans le Saloum La caravane des leaders de la coalition Yewwi Askan wi est dans le Saloum. Démarrée en début d'après-midi avec une visite de courtoisie auprès du Khalife de la Fayda, Cheikh Mahi Niass, la procession des leaders de Yewwi Askan Wi a drainé une foule immense sur plusieurs kilomètres et autant d'heures dans les rues de Kaolack.

Accueillis avec les honneurs par le patriarche de Médina Baye, Ousmane Sonko et compagnie ont eu une audience privée avec Cheikh Mahi Niasse, avant de sillonner les grandes artères de Kaolack.



De Médina Baye à Leona Niassène en passant par les quartiers populaires, des milliers de jeunes et de femmes surexcités ont accompagné la caravane de Yewwi Askan Wi sur plusieurs kilomètres, sous 45°C. Des moments forts, entre communion et liesse populaire autour de Ousmane Sonko, tête de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi et les candidats du département de Kaolack, Abdou Aziz Mbodj et Seyda Zeynab Cissé.



Evoquant la situation économique désastreuse de la région de Kaolack, Ousmane Sonko a invité les jeunes à aller voter massivement en faveur de la liste Yewwi Askan Wi pour que la capitale du Saloum puisse avoir de dignes représentants à l'hémicycle.



Il a en outre promis qu’en cas de victoire de la liste YAW, des initiatives seront prises pour imposer à l'exécutif, le respect des directives du protocole de Maputo sur l'agriculture et la sécurité alimentaire (2003), qui incite les états signataires à allouer 10% de leurs budgets à l'agriculture. Ainsi, ce sera un début de solution pour la relance des activités agricoles et le secteur de l´agrobusiness dans le Saloum, selon le Maire de Ziguinchor.



La caravane a pris fin un peu après 18 heures. Prochaine destination, le Ndoucoumane, ou les leaders sont attendus à Kaffrine.













