Kaolack et Richard-Toll décrètent une fatwa contre les "Goordjiguèns" et lancent la traque

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

La Coordination des musulmans de Kaolack a décidé de traquer les lobbies homosexuels qui ont pour objectif la promotion de leur mouvement, en passant par des célébrités:



« Ils veulent étendre leurs tentacules parmi le peuple sénégalais, en particulier dans la jeunesse, par le biais de célébrités et d’artistes», assure la coordination. A Richard-Toll, une campagne » Aar Sunu Gokh » a été lancée par le collectif « Askanu Richard Toll », qui déploie les premières actions d’informations et de sensibilisations pour lutter contre la perversion dans la commune.

