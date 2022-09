Kaolack : face a ses multiples difficultés, l’Union nationale des chambres de métier réclame plus de considération L’Union nationale des chambres de métier réclame l’évaluation de la première phase d’appui Covid destiné aux artisans. En plus des 13 milliards prévus, les acteurs de l’artisanat réclament 12 milliards de Cfa annoncés comme reliquat sur l’enveloppe de 23 milliards. Non sans inviter les autorités à augmenter les budgets des chambres de métier, à domicilier les fonds de promotion de l’artisanat à l’Union des chambres de métier entre autres préoccupations.

La première préoccupation du président de l’Union nationale des chambres de métier (Uncm) Issa Dièye est de faire en sorte que le gouvernement du Sénégal transforme les maisons de l’outil en centres de ressources ou d’incubation, puis de confier leur administration aux chambres de métier.



L’idée émane du constat selon lequel, « l’expérience a montré que la multitude d’entités entraine un dysfonctionnement majeur » dans les activités des artisans. De plus, d’après le patron de l’Organisation des artisans, au regard de l’étendue des missions dévolues aux chambres de métier, l’Etat devrait augmenter les budgets des chambres de métier pour un meilleur pilotage de l’artisanat.



Il a été aussi recommandé, la domiciliation des fonds de promotion de l’artisanat à l’UNCM, pour permettre aux chambres de métier d’organiser régulièrement des évènements promotionnels (foires, salons, etc.) et ainsi exhiber à la face du monde tout le potentiel des artisans.



Toujours dans le registre des doléances, les artisans estiment qu’il serait très utile de mettre en place une ligne de financement substantiel dédiée spécifiquement aux besoins des artisans. Toujours est-il que l’Union des chambres de métier demande l’évaluation de la première phase de l’appui Covid et le versement dans les plus brefs délais du reliquat.

Le Témoin



