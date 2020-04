Kaolack : fin de quarantaine pour 4 familles 4 familles, regroupant 32 personnes, avaient été mises en quarantaine à Kaolack, en raison du coronavirus. Elles ont toutes été testées négatives et libérées, selon la Rfm. Kaolack ne compte plus aucun cas de coronavirus à ce jour, selon le médecin-chef de région, qui a demandé aux populations de Sibasor de soutenir ces familles et d’éviter la stigmatisation.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020 à 09:44



