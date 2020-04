Kaolack : le premier cas de covid-19, Modou Seck s’insurge ! « J’ai commencé à sentir des maux de tête. J’en ai parlé à ma mère. Elle m’a conseillé d’aller à l’hôpital. On m’a consulté et isolé. Je n’ai eu plus aucune information. On ne m’a donné ni à manger, ni à boire. C’est mon père qui m’a informé que j’étais positif au coronavirus et que je devais être transféré au centre de Diamniadio. J’accepte ma condition et je ne refuse pas de me faire soigner, mais je trouve que ce n’est pas une manière de traiter quelqu’un qui est malade », a-t-il fustigé sur la Rfm.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 08:42



