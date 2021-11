Kaolack - paiement de l’impôt et vulgarisation du Programme “Yaatal” : Des avancées certes notées, mais faibles par rapport à l’assiette Le paiement régulier de l’impôt est encore faible à Kaolack et sur le reste des régions centres. Quelle que soit l’appréciation de l’Inspecteur régional du service des Impôts et Domaines de Kaolack, Pape Mohamed Bâ, les efforts consentis çà et là en termes d’information, de sensibilisation ou partage, les citoyens de Kaolack, de manière générale, ne payent pas l’impôt. Car, selon les estimations du chef des Services fiscaux du Centre établis dans les régions de Kaolack et Kaffrine, les chiffres détenus par le centre de Kaolack sont passés de 1700 en début d’année à 3000 contribuables.

Certes des chiffres qui ont fait parler d’eux-mêmes, mais qui sont encore loin de refléter la réalité dans un environnement de plusieurs milliers d’habitants dont l’écrasante majorité est composée de marchands, opérateurs économiques, et autres spéculateurs.



Ainsi, au-delà de l’énorme travail de recensement visant à élargir l’assiette fiscale, cette problématique est vraisemblablement restée entière. D’ailleurs, c’est pour cette raison majeure que l’inspecteur Pape Mohamed Bâ a lancé un appel solennel aux contribuables, faisant ainsi comprendre que “si tout le monde participe à cet effort de consomme national, notre pays aura droit à un développement inclusif où toutes les couches du pays vont y participer”.



Et le Sénégal, selon lui, assistera à la promotion d’un civisme fiscal et les caisses de l’Etat seront pour de bon renflouées en permanence.

Sud Quotidien



