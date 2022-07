Kaolack : pas de "consigne de vote", mais Serigne Mboup et Cie font bloc autour de Pape Demba Bitèye

Mardi 26 Juillet 2022

La délégation du candidat Pape Demba Bitèye a été ce week-end dans différents quartiers de Kaolack commune et dans le département. À Touba Kaolack, les jeunes marabouts ont dit "oui" à Pape Demba Bitèye et comptent jouer leur partition pour la victoire de la majorité présidentielle.



Le Dg de la Senelec était en compagnie de Mass Thiam et le maire Serigne Mboup. L'édile, même s'il affirme n'avoir pas "donné de consigne de vote par respect pour les populations", surfe dans cette vague. En effet, il a clairement avoué qu'il ne fait rien sans demander conseil à Macky Sall.



Mass Thiam, encensé par le chef de l'Etat selon Pape Demba Bitèye, est d'avis que cette union vient à son heure et que seule la victoire est importante pour rendre à Macky Sall ce qu'il a fait pour Kaolack.



Au moins une chose a été décidée de façon nette et précise : davantage éclairer Kaolack, tout en combattant l'insalubrité qui est plus qu'une demande sociale.



