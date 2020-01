Kaolack: sa manifestation interdite, Nio Lank prend acte et avertit Contrairement aux autres régions du Sénégal, notamment à Dakar où Nio Lank a tenu de grandes manifestations, hier, contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius et Cie, le collectif n’a pas pu organiser sa manifestation à Kaolack, à cause d’une interdiction préfectorale. Toutefois, les responsables locaux de Nio Lank, qui ont organisé un point de presse à la place, ont averti le préfet de la région.

« Nous n’avons pas manifesté, car nous ne voulons pas braver l’interdiction, parce que nous sommes des républicains. Nous prenons acte de cette décision, mais nous annonçons que nous avons d’ores et déjà déposé une nouvelle demande pour manifester la semaine prochaine.



Nous réaffirmons notre dynamique de refus et avertissons l’autorité contre toute tentative de vouloir enrayer nos actions », ont-ils dit face à la presse.

