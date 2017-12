Kara Mbodj sur le cas Diao Balde Keita: « C'est normal qu'un joueur soit frustré quand il ne joue pas »

Il est reproché à ce dernier d'avoir une mauvaise conduite surtout quand il ne joue pas avec les "Lions".



« Dans une équipe de football, c’est normal qu’un joueur soit frustré quand il ne joue pas, parce qu’il aimerait bien être sur le terrain pour aider ses coéquipiers. Je ne veux pas que les gens fassent du cas Diao Baldé Kéité un problème. Non. Ce n’en est pas un. Nous sommes en famille. On se parle entre nous et on se regarde dans le blanc de l’œil pour se dire la vérité. Diao Baldé n’est pas un cas », affirme Kara.



Il avance: « C’est un garçon charmant, un jeune qui a envie de progresser et de tirer l’équipe vers le haut. Chacun a son comportement et son tempérament. Je pense qu’El Hadji Diouf a raison sur ce dossier-là. Aucun footballeur n’est content s’il reste sur le banc de touche. Maintenant, les gens peuvent dire des choses qu’ils ne maîtrisent pas et on n’y peut rien ».