Kara Mbodji : “Je serai de retour cette semaine”

«Maintenant, je fais trois séances d’entraînement individuelles par jour. Si tout va bien, je serai de retour à l’entraînement collectif de l’équipe cette semaine et je pourrai jouer à nouveau dans trois semaines.



Pour le moment, ma santé est la chose la plus importante. Je pense à moi et à Anderlecht, ensuite nous allons faire face à la Coupe du monde», déclare Serigne Modou Kara Mbodji, défenseur de l’équipe nationale de football et sociétaire de Anderlecht, sur le site starafrica.