Karang : Arrestation d'un Syrien recherché par Interpol

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2019 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|

Un Syrien détenteur d’un double passeport (syrien et malaisien) a été arrêté, le 5 novembre dernier, à Karang, un célèbre poste frontalier situé entre le Sénégal et la Gambie.

Selon Libération, il est fiché et activement recherché par Interpol. Le suspect est transféré à Dakar pour l’enquête confiée à la Division des investigations criminelles (Dic).

