Karang: Le dynamisme du Ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, loué Le lancement de la campagne de distribution de masse gratuite des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action a été fait ce dimanche à Karang. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la santé de la Gambie et du Ministre, secrétaire général du gouvernement du Sénégal, Abdou Latif coulibaly.

Pape Seydou Dianko député-maire Toubacouta, présent à cette rencontre a loué les efforts inlassable du Ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il indique que c’est avec lui que sa localité a bénéficié d'appui particulier dans le domaine de la santé, notamment la dotation d'une ambulance médicalisée. Le député-maire a profité de cette tribune pour remercier Abdoulaye Diouf Sarr de sa disponibilité et de son pragmatisme dans la satisfaction des besoins et attentes des populations.



L’élu de Toubacouta reconnaît le dynamisme de la politique de proximité du Chef de l’Etat, Macky Sall qui a permis de réaliser le Pont à péage de Foundiougne d’un montant de 45 milliards de FCfa. Pape Seydou Dianko a évoqué les difficultés d’autrefois, des populations pour évacuer les malades vers Fatick et Kaolack. Aujourd’hui, avec l’effort conjugué du Chef de l’Etat et du Ministre en charge de la santé, ce problème reste un vieux souvenir.



Ainsi, il promet que ce département est désormais, entre les mains de Macky Sall. Il estime que l’électorat est déjà, acquis et que la mouvance présidentielle va remporter haut la main les élections législatives à venir.



Revenant sur l’utilisation des moustiquaires imprégnée, il a demandé aux populations d'en faire bonne utilisation.





