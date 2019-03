Karim Wade débouté par la CEDEAO : les avocats de l'Etat saluent une victoire du Droit La décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a débouté Karim Wade, suite à son recours contre l’invalidation de sa candidature à la dernière élection présidentielle est saluée par les avocats de l’Etat du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 14:16 | | 1 commentaire(s)|

« Cette décision tout comme celle qui a été rendue le 21 février 2019 par la même juridiction dans l’affaire Etat du Sénégal contre Khalifa Abacar Sall, constituent d’excellentes décisions qui consacrent la victoire du Droit sur les accusations sans fondement contre la justice sénégalaise », a écrit le pool d’avocats, dans un communiqué en date du 4 mars. « De telle décisions sont à saluer et témoignent de la réalité de l’Etat de Droit dans notre pays », poursuit la note.

Pour rappel, Karim Wade avait saisi la Cour pour lui demander d’ordonner à l’Etat du Sénégal de rétablir son nom sur les listes électorales et de lui délivrer une carte d’électeur. D’être éligible et de dire que le code électoral du Sénégal, tel que modifié en son article L.57 est une violation du droit de libre participation aux élections.

Karim Wade a immédiatement saisi l’ONU pour les mêmes motifs, depuis hier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos