Karim Wade et Bibo Bourgi obtiennent gain de cause à Monaco L’État sénégalais a été débouté par la justice monégasque de sa demande visant à faire main basse sur les comptes bancaires des deux hommes, condamnés pour enrichissement illicite.

Plus de six ans après leur condamnation définitive au Sénégal, respectivement pour enrichissement illicite et pour complicité de ce délit, l’ancien ministre Karim Wade et l’homme d’affaires Ibrahim Aboukhalil, alias Bibo Bourgi, viennent de remporter une manche décisive devant la justice monégasque. Dans une décision rendue ce 14 octobre, la Cour de révision la plus haute juridiction monégasque a en effet débouté définitivement l’État sénégalais de sa demande visant à obtenir la saisie des sommes contenues sur leurs comptes bancaires logés dans la principauté"



Depuis 2015, se prévalant de l’arrêt rendu à Dakar par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) contre Karim Wade et sept autres personnes condamnées pour complicité, l’État sénégalais s’efforçait de faire main basse sur les sommes déposées sur une trentaine de comptes bancaires domiciliés à Monaco, dans les livres de la banque Julius Baer. Dès 2013, à l’entame de la procédure sénégalaise pour enrichissement illicite, Dakar avait d’ailleurs obtenu le gel provisoire desdits comptes au titre de l’entraide pénale internationale.



